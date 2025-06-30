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Первый женский форум ОЭС состоится в Лачыне

Первый женский форум ОЭС состоится в Лачыне Первый женский форум ОЭС состоится в Лачыне
Внутренняя политика
30 июня 2025 г. 12:14
Первый женский форум ОЭС состоится в Лачыне

Первый женский форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоится в Лачыне.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет 2 июля в рамках "Недели ОЭС" по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Основная цель форума - содействие межсекторальному сотрудничеству между странами ОЭС для расширения возможностей женщин во всех сферах человеческого развития, а также усиление роли женщин в формировании устойчивых, инклюзивных и стабильных обществ по всему региону ОЭС.

Форум также будет служить платформой для диалога, сотрудничества и обмена опытом между женщинами-лидерами из стран региона ОЭС и соответствующих международных партнерских организаций.

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Версия на английском языке First-ever ECO Women Forum to be held in Azerbaijan's Lachin
Версия на азербайджанском языке “İƏT Həftəsi” çərçivəsində ilk dəfə Laçında Qadınlar Forumu keçiriləcək

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