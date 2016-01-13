Первый замглавы Физулинской РИВ: После профилактической беседы участники акции разошлись

"В настоящее время обстановка в районе стабильная"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Физулинской районной исполнительной власти (РИВ) прокомментировали проведение акции на территории села Балабахманли района.

Как сообщил в заявлении Report первый заместитель главы исполнительной власти Физулинского района Багир Асланов, около 500 жителей села Балабахманли попытались перекрыть железную и автомобильную дороги Баку-Горадиз: "На место проведения акции прибыли сотрудники полиции района. После профилактической и разъяснительной беседы главы исполнительной власти Алы Алыева и руководства правоохранительных органов района с жителями участники акции разошлись. В настоящее время обстановка в районе стабильная".