Первый заместитель председателя парламента сделал депутату предупреждение

© Report

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса вице-спикер Зияфет Аскеров сделал предупреждение председателю ПНФЦА, депутату Гудрету Гасангулиеву.

Как сообщает Report, при обсуждении проекта предложенных в Уголовный кодекс изменений, Г.Гасангулиев сказал, что судьи в некоторых судах выставляют свои постановления на аукцион: "Повышение штрафов не регулирует вопросы в данной области. Некоторые судьи и после этого пойдут на беззаконие".

Первый заместитель председателя парламента Зияфет Аскеров возразил этому. Он сказал о неправильности подобного подхода: "Прибегнувшие к беззаконию судьи отстраняются от должности. Заявляя о подобных претензиях, нужно быть ответственными".