Первый заместитель премьер-министра проголосовал на парламентских выборах

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке №6 Сабаильского избирательного округа №7.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят на 6 478 избирательных участках, включая 54 участка на освобожденных от оккупации территориях. Голосование началось в 08:00 и завершится в 19:00.

За 125 депутатских мандатов борьбу ведут 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане составляет 6 млн 421 тыс. 960 человек.