Первый заместитель главы ИВ Ясамальского района освобожден от занимаемой должности

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Первый заместитель главы Исполнительной власти Ясамальского района Самед Исламов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением, Рзаев Эльчин Адиль оглу назначен первым заместителем главы Исполнительной власти Ясамальского района.

Ранее Э.Рзаев работал в Госкомитете по вопросам имущества. Некоторое время назад он получил назначение на должность завотделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления ИВ Ясамальского района.

Иным распоряжением, в указанный отдел ИВ назначен новый заведующий. Марадов Руфат Садай оглу назначен завотделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления ИВ Ясамальского района.

Напомним, что 1 июля 2017 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ибрагима Мехдиева от должности главы ИВ Ясамальского района.

Согласно подписанному главой государства 2 февраля этого года распоряжению, Азиз Азизов назначен главой Ясамальской ИВ. До этого он занимал должность главы ИВ Джалилабадского района.