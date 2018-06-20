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    Первый заместитель главы ИВ Ясамальского района освобожден от занимаемой должности

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Первый заместитель главы Исполнительной власти Ясамальского района Самед Исламов освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, в связи с этим подписано соответствующее распоряжение. 

    Другим распоряжением, Рзаев Эльчин Адиль оглу назначен первым заместителем главы Исполнительной власти Ясамальского района. 

    Ранее Э.Рзаев работал в Госкомитете по вопросам имущества. Некоторое время назад он получил назначение на должность завотделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления ИВ Ясамальского района. 

    Иным распоряжением, в указанный отдел ИВ назначен новый заведующий. Марадов Руфат Садай оглу назначен завотделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления ИВ Ясамальского района. 

    Напомним, что 1 июля 2017 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Ибрагима Мехдиева от должности главы ИВ Ясамальского района. 

    Согласно подписанному главой государства 2 февраля этого года распоряжению, Азиз Азизов назначен главой Ясамальской ИВ. До этого он занимал должность главы ИВ Джалилабадского района.

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