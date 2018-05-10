Первый заместитель главы ИВ Джалилабада отстранен от работы

Джалилабад. 10 мая. REPORT.AZ/ В исполнительной власти Джалилабадского района произведены кадровые изменения.

Как сообщает аранское бюро Report, первый заместитель главы ИВ района Видади Довлатов отстранен от занимаемой должности. На его место назначен Мансур Мамедов.

До этого назначения М.Мамедов работал начальником Управления статистики Джалилабадского района.

Кроме того, Алыджи Дилаверов назначен заместителем главы ИВ и директором отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

До этого назначения А.Дилаверов занимал должность заведующего Джалилабадского районного зонального отделения №15 Госкомитета по вопросам имущества.