​Первый заместитель главы Исполнительной власти Гянджи освобожден от занимаемой должности

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Освобожден от занимаемой должности первый заместитель главы Исполнительной власти Гянджи Нагиф Гамзаев.

Как сообщает Report, приказ о его увольнении подписан главой Исполнительной власти Гянджи Эльмаром Велиевым.

Должность Н.Гамзаева пока остается вакантной.

Отметим, что Н.Гамзаев 1983 г.р. был назначен на должность первого заместителя главы Исполнительной власти Гянджи 19 марта 2015 года.

На парламентских выборах 1 ноября его избрали депутатом от Низаминского первого избирательного округа №38 Гянджи. Он представляет в Милли Меджлисе Партию "Ени Азербайджан". Согласно законодательству, депутат Милли Меджлиса не может занимать должность в структуре исполнительной власти.

Н.Гамзаев является председателем Гянджинской районной организации ПЕА.