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    Рустам Усубов: Некоторые пытаются нанести тень на процесс голосования и распространить листовки с лозунгами "Нет конституционным изменениям"

    Органы прокуратуры проводят соответствующие мероприятия и демонстрируют решительную позицию в связи с подобными явлениями

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "Азербайджан развивается, он стал лидером региона. В стране последовательно проводятся реформы. Благодаря дальновидной политике, ни один из происходящих в мире кризисов не повлиял на Азербайджан".

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов на прошедшем в Баку совещании для председателей окружных избирательных комиссий.

    По его словам, всенародное голосование 26 сентября войдет в историю как знаменательный день: "В Азербайджане существует отвечающая международным стандартам юридическая система. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан развивается, расширяются демократические процессы".

    Р.Усубов подчеркнул, что во всенародном голосовании преобладает также роль органов прокуратуры: "На прошедших в 2002-2009 годах референдумах не было допущено правонарушений. В прокуратуру не поступало обращений по этому поводу. Правонарушения были зарегистрированы на муниципальных и парламентских выборах. Прокуратура, в свою очередь, расследовала эти дела. Мы добились продвижения благодаря рациональной работе".

    Р.Усубов также обнародовал статистику, связанную с правонарушениями на прошедших в Азербайджане выборах.

    Первый заместитель генпрокурора заявил, что некоторые пытаются нанести тень на процесс голосования и распространить листовки с лозунгами "Нет конституционным изменениям": "Органы прокуратуры проводят соответствующие мероприятия и демонстрируют решительную позицию в связи с подобными явлениями". 

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