Управление: Первый вице-президент поручила вести работы в Ичеришехер согласно Мастер плану

Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" сделало заявление в связи с посещением Ичершехер первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Как сообщили Report в управлении, первый вице-президент поручила проводить работы по установке конструкций в Ичеришехер в соответствии с принятому в 2009 году проекту.

"Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева при посещении Ичеришехер ознакомилась на улице Кичик Гала с проводимыми работами по установке конструкций в объектах общепита, встретилась с работающей долгое время в данных объектах группой предпринимателей, а также жильцами Ичеришехер. Внимательно выслушав всю информацию, Мехрибан Алиева поручила осуществлять серьезный контроль за процессом установки конструкций на данной территории в соответствии с принятым в 2009 году "Мастер Планом" и утвержденному проекту с условием соблюдения того, что они должны быть одноэтажными. Управление обеспечит выполнение данных поручений",- отмечается в заявлении.