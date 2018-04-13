Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с молодыми изобретателями

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с молодыми азербайджанскими изобретателями – учредителями прославившегося в мире стартапа "Рейнэрджи" (Rainergy) Рейхан Джамаловой и Захрой Гасымзаде.

Как сообщает Report, на встрече 15-летние изобретатели подробно проинформировали о своих проектах и дальнейших планах. Было отмечено, что "Рейнэрджи" – прибор, преобразующий дождевую воду в электрическую энергию. Изобретенный ими прибор в будущем может создать большие возможности для развития альтернативных источников энергии.

Напомним, что прибор "Рейнэрджи", изобретенный совместно ученицами 9-го класса лицея "Истек" Рейхан и Захрой, вызвал большой интерес на Глобальном саммите предпринимательства-2017, был особо отмечен советником президента США Иванкой Трамп.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что ее безгранично вдохновляет и радует то, что в Азербайджане есть такие молодые таланты. Подчеркнув, что гордится тем, что в нашей стране формируется такое молодое поколение, она отметила, что государство будет оказывать необходимую поддержку их проекту, в целом, всегда будет проявлять внимание к молодым талантам и малым стартапам.