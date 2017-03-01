Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии яслей-детского сада номер 226 в поселке Пиршаги

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 1 марта первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия яслей-детского сада номер 226 в поселке Пиршаги Сабунчинского района.

Как сообщает Report, новые ясли-детский сад номер 226 готовы принять маленьких воспитанников.

Первый вице-президент разрезала ленту в знак открытия яслей-детского сада.

Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в учреждении дошкольного образования. Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов сообщил, что ясли-детский сад в поселке Пиршаги начали действовать в здании средней школы номер 112 в двух группах. После сноса в апреле 2011 года здания школы, находившейся в аварийном состоянии, детский сад разместился в двух комнатах одноэтажного здания Пиршагинского поселкового представительства. Детский сад состоял из двух групп на 35 мест. В связи с исполнением Плана мероприятий "Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков в 2011-2013 годах", утвержденного распоряжением президента Ильхама Алиева от 4 мая 2011 года, после выделения другого места для Пиршагинского поселкового представительства, в июне 2013 года одноэтажное старое здание было снесено и на его месте началось строительство нового здания для детского сада.

Сейчас в этом учреждении на 110 мест воспитываются дети в возрасте от 2-х до 6-ти лет. В трехэтажном здании яслей-детского сада созданы все необходимые условия для удобства, отдыха, обучения малышей, а также выявления их способностей и талантов. Здесь есть комнаты для занятий, спальни, музыкальные залы, столовая.

Ознакомившаяся с яслями-детским садом, первый вице-президент Мехрибан Алиева пожелала успехов работе учреждения.