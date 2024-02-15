Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Арифа Пашаева с 90-летием

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 90-летия ректора Национальной академии авиации, академика Арифа Пашаева.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своих официальных страницах в соцсетях публикацией по случаю 90-летия ректора Национальной академии авиации, академика Арифа Пашаева.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Замечательный отец, заботливый дедушка, светлый, добрый Человек! С 90-летним юбилеем тебя! Крепкого здоровья и прекрасного настроения тебе! Пусть Всевышний хранит тебя от всех напастей и бед! Мы тебя очень любим! Пусть твоя жизнь будет долгой! Пусть Аллах оберегает всех родителей!".