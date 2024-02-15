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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Арифа Пашаева с 90-летием

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Арифа Пашаева с 90-летием Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 90-летия ректора Национальной академии авиации, академика Арифа Пашаева.
Внутренняя политика
15 февраля 2024 г. 13:41
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Арифа Пашаева с 90-летием

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своих официальных страницах в соцсетях публикацией по случаю 90-летия ректора Национальной академии авиации, академика Арифа Пашаева.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Замечательный отец, заботливый дедушка, светлый, добрый Человек! С 90-летним юбилеем тебя! Крепкого здоровья и прекрасного настроения тебе! Пусть Всевышний хранит тебя от всех напастей и бед! Мы тебя очень любим! Пусть твоя жизнь будет долгой! Пусть Аллах оберегает всех родителей!".

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Версия на английском языке First Vice-President Mehriban Aliyeva shares post on academician Arif Pashayev’s jubilee
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva akademik Arif Paşayevi 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

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