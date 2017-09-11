Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в яслях-детском саду номер 105 после реконструкции

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ 1 сентября первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными после капитального ремонта и реконструкции в яслях-детском саду номер 105 в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.

Как сообщает Report, лава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал первого вице-президента Азербайджана о работе, проделанной в яслях-детском саду.

Было сообщено, что построенное в 1985 году это учреждение со времени сдачи в эксплуатацию никогда не ремонтировалось. Впоследствии из-за того, что в части детского сада размещались вынужденные переселенцы, здесь функционировали 4 группы, включающие в целом 60 детей. После того, как в связи с исполнением плана мероприятий "Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков в 2011- 2013 годах", утвержденной соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева, размещенные в детском саду семьи вынужденных переселенцев были переселены в новый жилой массив, построенный в поселке Мехтиабад, здесь были проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции. Сейчас детский сад рассчитан на 230 детских мест, здесь действуют 12 групп. Все комнаты оснащены необходимым оборудованием, вентиляционной системой.

Усиление социальной защиты детей всегда находилось в нашей стране в центре внимания государства. Сдача в эксплуатацию современных яслей-детских садов является наглядным тому подтверждением. Наряду с осуществляемыми государством программами, особый вклад в строительство новых детских воспитательных учреждений, а также реконструкцию на уровне самых современных требований уже существующих вносит и Фонд Гейдара Алиева. Проекты Фонда Гейдара Алиева, связанные с реконструкцией дошкольных учебных заведений, достижением серьезных качественных изменений в этой области являются успешным и логическим результатом проводимой в Азербайджане политики по усилению социальной защиты детей.

Территория яслей-детского сада благоустроена, на приусадебном участке установлены аттракционы.