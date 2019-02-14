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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева находится с визитом в Гяндже

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ 14 февраля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева прибыли в город Гянджа.

Как сообщает Report, первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Гянджа, возложили к нему цветы.

Глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов проинформировал первого вице-президента о созидательной работе и благоустройстве, проводимых в городе в последние годы.

Мехрибан Алиева встретилась с представителями Общественного объединения "Региональное развитие".

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