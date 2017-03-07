Первый вице-президент Азербайджана принимает участие в пленарном заседании Милли Меджлиса

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на заседании принимает участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан ханум Алиева.

В повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, вошли 13 вопросов.

Это избрание члена комитета Милли Меджлиса, избрание членов Правления Национального банка (3 вопроса), ежегодный доклад уполномоченного по правам человека Азербайджана, законопроект "О дошкольном образовании" (во втором чтении), а также проекты изменения законов "О государственной границе Азербайджанской Республики", "О пограничных войсках", "Об информации, информатизации и защите информации", "О телекоммуникации", "О лицензиях и разрешениях", "О рекламе" и "О трудовых пенсиях".

Октай Асадов поздравил Мехрибан Алиеву с назначением на должность первого вице-президента. Он отметил, что Мехрибан Алиева является депутатом уже 12 лет: "Она сыграла важную роль в усовершенствовании законодательной базы государства. Мехрибан ханум также принимала активное участие на международной арене".