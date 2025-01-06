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Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Рождества

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Рождества Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину по случаю Рождества.
Внутренняя политика
6 января 2025 г. 21:06
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Рождества

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю Рождества.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю священного праздника Рождества! В этот светлый праздничный день выражаю солидарность со всеми вашими добрыми намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего! Да примет Всевышний все вознесенные молитвы!" - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Milad bayramı ilə bağlı paylaşım edib

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