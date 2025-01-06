Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Рождества

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину по случаю Рождества.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю Рождества.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю священного праздника Рождества! В этот светлый праздничный день выражаю солидарность со всеми вашими добрыми намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего! Да примет Всевышний все вознесенные молитвы!" - говорится в публикации.