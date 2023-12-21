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Первый новый жилой комплекс из 23 зданий в Шуше планируется сдать в эксплуатацию в ближайшее время

Первый новый жилой комплекс из 23 зданий в Шуше планируется сдать в эксплуатацию в ближайшее время Первый новый жилой комплекс из 23 зданий в городе Шуша планируется сдать в эксплуатацию в ближайшее время.
Внутренняя политика
21 декабря 2023 г. 13:16
Первый новый жилой комплекс из 23 зданий в Шуше планируется сдать в эксплуатацию в ближайшее время

Первый новый жилой комплекс из 23 зданий в городе Шуша планируется сдать в эксплуатацию в ближайшее время.

Как сообщает Report, общая площадь жилого комплекса составляет около 8 гектаров.

Строительство 8 зданий здесь началось 1 июля прошлого года, 15 зданий – 1 сентября.

В жилом комплексе будет сдано в пользование в общей сложности 450 квартир. Здесь будет 28 однокомнатных, 195 двухкомнатных, 190 трехкомнатных, 30 четырехкомнатных и 7 пятикомнатных квартир. Большая часть квартир будет передана в пользование бывшим вынужденным переселенцам. В комплексе, состоящем из трехэтажных и пятиэтажных зданий, будут созданы все условия для комфортного проживания жильцов.

Отметим, что 21 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в первом новом жилом комплексе из 23 зданий в городе Шуша.

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Версия на азербайджанском языке Şuşadakı ilk yeni yaşayış kompleksinin yaxın vaxtlarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır

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