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Первый вице-президент выразила признательность за поздравления

Первый вице-президент выразила признательность за поздравления

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева выразила народу признательность за поздравления, поступившие на ее официальную страницу в İnstagram.

Как сообщает Report, в тексте говорится:

"Уважаемые соотечественники! 

Выражаю Вам глубокую признательность за поздравления по случаю награждения меня государственной наградой Российской Федерации – Орденом Дружбы. 

Спасибо вам за теплые, искренние слова в дни моего официального визита в Россию. В своей деятельности я всегда ощущаю вашу поддержку. Ваша вера в меня, ваше доброе отношение и искренние пожелания успехов – лучшая мотивация в моей работе.

Большое вам человеческое спасибо! 

С любовью, Ваша Мехрибан".

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