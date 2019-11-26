Первый вице-президент выразила признательность за поздравления

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева выразила народу признательность за поздравления, поступившие на ее официальную страницу в İnstagram.

Как сообщает Report, в тексте говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Выражаю Вам глубокую признательность за поздравления по случаю награждения меня государственной наградой Российской Федерации – Орденом Дружбы.

Спасибо вам за теплые, искренние слова в дни моего официального визита в Россию. В своей деятельности я всегда ощущаю вашу поддержку. Ваша вера в меня, ваше доброе отношение и искренние пожелания успехов – лучшая мотивация в моей работе.

Большое вам человеческое спасибо!

С любовью, Ваша Мехрибан".