Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом, передает Report.

"Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю всех вас по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом. Да не пожалеет Всевышний своей милости для нашего народа! Пусть все азербайджанцы на земле будут здоровы и счастливы! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, а вашим семьям – радости и благосостояния".