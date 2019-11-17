Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем национального возрождения

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с 17 ноября – Днем национального возрождения.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится: «Сегодня – 17 ноября – День национального возрождения, олицетворяющий такие благородные чувства как единство и солидарность, преданность Родине и национальной государственности. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником, желаю каждому нашему соотечественнику здоровья, любви и счастья. Да будет вечной солидарность азербайджанского народа, наша государственная независимость, мир и благополучие, господствующие в нашей стране!».