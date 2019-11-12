 Наверх

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Азербайджанской республики Мехрибан Алиева в связи с Днем Конституции, который отмечается 12 ноября, поздравила азербайджанский народ.

Как сообщает Report, первый вице-президент опубликовала поздравление на своей странице в İnstagram.

В публикации говорится:

"Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю всех с Днем Конституции Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас самые добрые пожелания. Желаю, чтобы Азербайджан продолжал успешно и устойчиво развиваться, чтобы в нашей стране всегда господствовали мир, стабильность, благополучие и безопасность!".

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!