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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Айдына Сулейманлы

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Айдына Сулейманлы

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила юного азербайджанского шахматиста Айдына Сулейманлы с победой на чемпионате мира.

Как передает Report, в поздравлении говорится: 

«Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы на проходящем в Индии чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14, 16 и 18 лет, вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости. Искренне поздравляю Айдына с завоеванием звания чемпиона мира, желаю ему новых достижений и побед!».

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