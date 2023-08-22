Переселившимся в Физули 23 семьям вручены ключи от квартир

Переселившимся в Физули 23 семьям вручены ключи от квартир.

Переселившимся в Физули 23 семьям вручены ключи от квартир.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отправившиеся сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку 23 семьи (89 человек) достигли города Физули.

По прибытии они были тепло встречены сотрудниками Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Вернувшиеся в город Физули семьи с большой радостью получили ключи от своих квартир.

Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 70 семей - 247 человек.