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Переселившимся в Физули 23 семьям вручены ключи от квартир

Переселившимся в Физули 23 семьям вручены ключи от квартир Переселившимся в Физули 23 семьям вручены ключи от квартир.
Внутренняя политика
22 августа 2023 г. 16:40
Переселившимся в Физули 23 семьям вручены ключи от квартир

Переселившимся в Физули 23 семьям вручены ключи от квартир.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отправившиеся сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку 23 семьи (89 человек) достигли города Физули.

По прибытии они были тепло встречены сотрудниками Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Вернувшиеся в город Физули семьи с большой радостью получили ключи от своих квартир.

Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 70 семей - 247 человек.

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Версия на английском языке Фото23 more families relocated to Fuzuli city get house keys
Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Füzuliyə köçürülən ailələrə mənzillərinin açarları təqdim edilib

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