В Азербайджане переносящие коронавирус в легкой форме больные будут оставаться дома

Премьер-министр Али Асадов внес изменения в постановление Кабинета министров №161 от 1 мая 2020 года об утверждении "Правил взятия на территории Азербайджанской Республики под карантинный контроль в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем".

Как сообщает Report, согласно документу, в название постановления внесены изменения.

Постановление называется "Правила взятия на территории Азербайджанской Республики под карантинный контроль и изоляции в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем".

Документ будет распространяться на лиц, у которых подтвердился факт заражения инфекционным заболеванием.

Согласно документу, изменены также правила карантинного контроля лиц, контактирующих с инфицированными коронавирусом. Эти лица не должны покидать квартиру (место жительства).