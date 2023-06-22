О нас

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся на следующей неделе

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся на следующей неделе Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне пройдут на следующей неделе.
Внутренняя политика
22 июня 2023 г. 11:17
Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся на следующей неделе

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне пройдут на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В отношениях Армения-Азербайджан, по его словам, позиция Еревана остается прежней – нужно приложить все усилия для достижения мира и подписания мирного договора.

"На следующей неделе в Вашингтоне пройдет встреча глав МИД и Азербайджана. И наша делегация отправляется в США именно с таким подходом", - сказал Пашинян.

Отметим, что ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил о том, что новый раунд переговоров состоится в Вашингтоне, и американская сторона считает, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US to host meeting of Azerbaijani, Armenian FMs next week
Версия на азербайджанском языке Gələn həftə Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının görüşü olacaq

Экслюзивные новости

Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi