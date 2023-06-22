Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся на следующей неделе

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне пройдут на следующей неделе.

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне пройдут на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В отношениях Армения-Азербайджан, по его словам, позиция Еревана остается прежней – нужно приложить все усилия для достижения мира и подписания мирного договора.

"На следующей неделе в Вашингтоне пройдет встреча глав МИД и Азербайджана. И наша делегация отправляется в США именно с таким подходом", - сказал Пашинян.

Отметим, что ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил о том, что новый раунд переговоров состоится в Вашингтоне, и американская сторона считает, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению мира.