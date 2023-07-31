Пенитенциарная служба министерства юстиции объявила набор сотрудников

С целью комплектования вакантных штатных единиц по должностям младших начальников пенитенциарной службы кадрами с необходимой профессиональной квалификацией Конкурсная комиссия объявила собеседования.

С целью комплектования вакантных штатных единиц по должностям младших начальников пенитенциарной службы кадрами с необходимой профессиональной квалификацией Конкурсная комиссия объявила собеседования.

Как сообщает Report, желающие принять участие в собеседовании граждане Азербайджана в возрасте от 20 до 30 лет, годные к прохождению службы по своим личным качествам, физической и профессиональной подготовке, состоянию здоровья и уровню образования, ранее не судимые, не отстраненные за недочеты от работы в судах, прокуратуре, других правоохранительных или государственных органах, могут обратиться в пенитенциарную службу с 7 августа по 7 сентября текущего года.

Направить обращение можно по электронной почте ( https://penitensiar.justice.gov.az ) или по почте на адрес административного здания службы: город Баку, улица Низами, 114.

Предпочтение будет отдаваться кандидатам мужского пола с высшим образованием, знанием компьютера и иностранных языков, ростом не ниже 175 см, не имеющим близких родственников с судимостью, а также прошедшим действительную военную службу в министерстве юстиции.