Пенитенциарная служба: Факты заражения встречаются в единичных случаях

В местах лишения свободы факты заражения встречаются в единичных случаях.

В местах лишения свободы факты заражения встречаются в единичных случаях.

Об этом заявили в Пенитенциарной службе Министерства юстиции в ответ на запрос Report.

В случае заражения заключенные немедленно привлекаются к стационарному лечению в специализированных лечебных учреждениях и проходят обследование и лечение в соответствии с протоколом: "У прибывающих на встречу с заключенными измеряется температура в соответствии с правилами карантинного режима, и они допускаются на встречу лишь с условием соблюдения правил".