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Пенитенциарная служба: Факты заражения встречаются в единичных случаях

Пенитенциарная служба: Факты заражения встречаются в единичных случаях В местах лишения свободы факты заражения встречаются в единичных случаях.
Внутренняя политика
10 сентября 2021 г. 19:17
Пенитенциарная служба: Факты заражения встречаются в единичных случаях

В местах лишения свободы факты заражения встречаются в единичных случаях.

Об этом заявили в Пенитенциарной службе Министерства юстиции в ответ на запрос Report.

В случае заражения заключенные немедленно привлекаются к стационарному лечению в специализированных лечебных учреждениях и проходят обследование и лечение в соответствии с протоколом: "У прибывающих на встречу с заключенными измеряется температура в соответствии с правилами карантинного режима, и они допускаются на встречу лишь с условием соблюдения правил".

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Версия на азербайджанском языке Penitensiar xidmət: “Müəssisələrdə xəstələnmə faktlarına tək-tək hallarda rast gəlinir”

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