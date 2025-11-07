Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Пенджали Теймуров и Бахтияр Гурбанов посмертно удостоены звания Национального героя

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 16:23
    Пенджали Теймуров и Бахтияр Гурбанов посмертно удостоены звания Национального героя

    Прапорщику Пенджали Нурмаммед оглу Теймурову и старшему лейтенанту Гурбанову Вагифу Бахтияр оглу посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Панджали Теймуров родился 24 марта 1981 года в селе Азарюд Астаринского района, в 1999 году Астаринским районным военным комиссариатом был призван на военную службу. По завершении военной службы добровольно ее продолжил. Учитывая высокие способности и профессионализм, образцовую службу Распоряжением Президента Азербайджана от 24 июня 2015 года он был награжден медалью "За храбрость". Прапорщик Вооруженных сил Азербайджана Панджали Теймуров, ставший шехидом в боях, которые шли в начале апреля в направлении села Талыш, похоронен в родном селе Азарюд Астаринского района.

    Вагиф Бахтияр оглы Гурбанов родился в 1967 году в Баку. Он стал первым военным летчиком Первой Карабахской войны. 8 апреля 1992 года азербайджанская авиация получила первый боевой самолет - штурмовик Су-25, который был угнан старшим лейтенантом Гурбановым Вагифом с аэродрома Ситалчай, где базировался 80-й отдельный штурмовой авиаполк. С 8 мая он начал совершать регулярные вылеты на штурмовике из гражданского аэродрома в Евлахе в зону боевых действий в Карабахе. 13 июня 1992 года его самолет был сбит во время боевых действий в районе Аскерана.

    Ильхам Алиев распоряжение Национальный герой Азербайджана
