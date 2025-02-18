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Педагоги и студенты-азербайджанцы были незаконно уволены и отчислены из пединститута Ханкенди

Педагоги и студенты-азербайджанцы были незаконно уволены и отчислены из пединститута Ханкенди 20:15
Внутренняя политика
18 февраля 2025 г. 20:34
Педагоги и студенты-азербайджанцы были незаконно уволены и отчислены из пединститута Ханкенди

Педагоги и студенты азербайджанской национальности стали жертвами армянского сепаратизма и были уволены и отчислены из Педагогического института Ханкенди по этническому признаку.

Как сообщает Report, об этом говорится в обвинительном акте по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в тогдашнем Нагорном Карабахе, суд на которыми проходит в Бакинском военном суде.

Согласно материалам дела в отношении обвиняемых в военных преступлениях, с февраля 1988 года 17 преподавателей и почти столько же студентов азербайджанской национальности стали жертвами этнических чисток в Ханкенди и изгнаны из института, а впоследствии и из города.

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Версия на английском языке 17 Azerbaijani teachers and 17 students were illegally expelled from Khankandi Pedagogical Institute
Версия на азербайджанском языке Xankəndi Pedaqoji İnstitutunda azərbaycanlı olan 17 pedaqoji işçi və 17 tələbə qanunsuz olaraq qovulub

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