Педагоги и студенты-азербайджанцы были незаконно уволены и отчислены из пединститута Ханкенди

20:15

Педагоги и студенты азербайджанской национальности стали жертвами армянского сепаратизма и были уволены и отчислены из Педагогического института Ханкенди по этническому признаку.

Как сообщает Report, об этом говорится в обвинительном акте по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в тогдашнем Нагорном Карабахе, суд на которыми проходит в Бакинском военном суде.

Согласно материалам дела в отношении обвиняемых в военных преступлениях, с февраля 1988 года 17 преподавателей и почти столько же студентов азербайджанской национальности стали жертвами этнических чисток в Ханкенди и изгнаны из института, а впоследствии и из города.