​ПЕА: Заявления об оказании давления на оппозиционеров в ходе кампании по сбору подписей беспочвенны

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Заявления об оказании давления на оппозиционеров в ходе кампании по сбору подписей для участия в качестве агитационной группы в назначенном на 26 сентября этого года референдуме, связанном с дополнениями и изменениями в Конституцию Азербайджанской Республики, совершенно беспочвенны.

Об этом в заявлении Report сказал заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Он напомнил, что для участия в референдуме в качестве агитационной группы, любая организация должна собрать 40 тыс. подписей: "В Азербайджане 125 округов. Подписи должны быть собраны как минимум с 60 округов, с каждого округа не менее 100. Это означает менее 0,1% избирателей. В Азербайджане 5 млн. избирателей, для ведения агитации требуется 40 тыс. подписей. Как может вести агитацию лицо или организация, не сумевшая собрать 40 тыс. подписей? Если какая-либо организация не может собрать подписи, пусть винит себя, а не исполнительную власть".

С.Новрузов отметил, что инициативная группа "Ени Азербайджан", созданная Партией "Ени Азербайджан", завершила кампанию по сбору подписей:

"Собрано более 40 тыс. подписей, соответствующие документы представлены в Центризбирком. Если "Ени Азербайджан" будет зарегистрирован в качестве агитационной группы, будут предприняты шаги в соответствии с требованиями Избирательного кодекса для подготовки к агитации, которая начнется 3 сентября. Партия готовит соответствующую программу".