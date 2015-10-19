​ПЕА прокомментировала увольнение министра национальной безопасности Эльдара Махмудова

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Увольнение министра национальной безопасности Эльдара Махмудова является вопросом, входящим в полномочия президента Ильхама Алиева. Так как именно президент является главой Верховной исполнительной власти. Поэтому никто не вправе комментировать и обсуждать принятого кем-то решения".

Об этом в заявлении Report отметил заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", член комитета безопасности и обороны Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что президент может как назначать, так и увольнять кого захочет: "Однако, некоторые члены Милли Меджлиса высказывают свое мнение по этому вопросу. Президент вправе как назначать, так и увольнять кого захочет. Поэтому, пусть никто не вмешивается в полномочия главы государства".

Что же касается того, как работал Э.Махмудов на должности министра национальной безопасности, заместитель исполнительного секретаря ПЕА сказал: "Я не могу ничего добавить. Я не знаю больше, чем мой президент. Господин президент сам все прекрасно знает".