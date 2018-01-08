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    ПЕА выразила отношение к сообщениям о повышении членского взноса в партии

    Сиявуш Новрузов: Минимальная сумма членского взноса в партии составляет 1 манат© Report

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Членские взносы в Партии "Ени Азербайджан" не увеличены. Распространенные по этому поводы сообщения не соответствуют действительности".

    Об этом Report заявил заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

    По его словам, минимальная сумма членского взноса в партии составляет 1 манат.

    Отметим, что некоторыми сайтами распространена информация об увеличении суммы членского взноса в ПЕА с 1-го маната до 2-х манатов. 

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