​ПЕА выразила отношение к неучастию Национального совета в парламентских выборах

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Структуры под названием Национальный совет не существует. В Азербайджане госрегистрацию прошли более 50-ти политических партий. Большинство из них приняли решение об участии в парламентских выборах и представляющие эти партии лица уже выдвинули свою кандидатуру на депутатство".

Об этом в заявлении Report отметил заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, некоторые не принимают участия в выборах, зная об ожидающем их поражении: "Антинациональный совет не желает участвовать в выборах из-за отсутствия социальной базы. Они не уверены в победе на выборах. Как Европарламент, так и "Национальный совет" в один и тот же день делают призыв относительно выборов. Они - две стороны одной медали. В день принятия в Европарламенте резолюции относительно Азербайджана "Национальный совет" принял решение о неучастии в выборах. Здесь нужно уделить внимание параллельности".

С.Новрузов добавил, что неучастие Национального совета в парламентских выборах не повлияет на избирательный процесс.

Отметим, что 1 ноября этого года в Азербайджане пройдут парламентские выборы. Оппозиция приняла решение о неучастии Национального совета в выборах.