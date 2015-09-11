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    ​ПЕА выразила отношение к неучастию Национального совета в парламентских выборах

    Сиявуш Новрузов: Антинациональный совет не желает участвовать в выборах из-за отсутствия социальной базы

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Структуры под названием Национальный совет не существует. В Азербайджане госрегистрацию прошли более 50-ти политических партий. Большинство из них приняли решение об участии в парламентских выборах и представляющие эти партии лица уже выдвинули свою кандидатуру на депутатство".  

    Об этом в заявлении Report отметил заместитель исполнительного секретаря правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА), депутат Сиявуш Новрузов.

    По его словам, некоторые не принимают участия в выборах, зная об ожидающем их поражении: "Антинациональный совет не желает участвовать в выборах из-за отсутствия социальной базы. Они не уверены в победе на выборах. Как Европарламент, так и "Национальный совет" в один и тот же день делают призыв относительно выборов. Они - две стороны одной медали. В день принятия в Европарламенте резолюции относительно Азербайджана "Национальный совет" принял решение о неучастии в выборах. Здесь нужно уделить внимание параллельности".

    С.Новрузов добавил, что неучастие Национального совета в парламентских выборах не повлияет на избирательный процесс.

    Отметим, что 1 ноября этого года в Азербайджане пройдут парламентские выборы. Оппозиция приняла решение о неучастии Национального совета в выборах. 

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