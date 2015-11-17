​ПЕА выразила отношение к аресту гендиректора "Aztelekom"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Правящая Партия "Ени Азербайджан" выразила отношение к аресту председателя центральной контрольно-ревизионной комиссии партии, гендиректора ООО "Aztelekom" Магомеда Мамедова.

В заявлении Report руководитель пресс-службы ПЕА Гусейн Пашаев сказал, что принадлежность к политической партии не страхует незаконную деятельность кого-то.

Г.Пашаев отметил, что в деятельности Магомеда Мамедова возникли некоторые подозрительные моменты: "Поэтому он был задержан правоохранительными органами. В настоящее время ведется следствие, по результатам которого примут соответствующее решение. В зависимости от результатов следствия будет принято решение о том, останется ли он в рядах ПЕА или нет".

Отметим, что по решению Сабаильского районного суда в отношении М.Мамедова избрана мера наказания в виде ареста сроком на 3 месяца. В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (должностная фальсификация) УК.