ПЕА внесла изменения в список кандидатов, которые будут представлены в ЦИК - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Правящая Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) представила в Милли Меджлис новый список кандидатов, которые будут представлены в Центризбиркоме (ЦИК).

Об этом Report заявил заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов.

Он заявил, что в отправленном в Милли Меджлис новом списке произошли некоторые изменения. Имя одного человека было исключено из нынешнего состава, и включено имя нового представителя ПЕА. С.Новрузов не стал называть имя нового кандидата.

Как сообщает Report, новым кандидатом ПЕА является руководитель пресс-службы партии Гусейн Пашаев.

Отметим, что ММ обратился к политическим партиям для определения лиц, которые будут представлены в ЦИК.

Вопрос вынесут на обсуждение парламента на запланированном на 15 апреля пленарном заседании.

Отметим, что нынешний состав ЦИК сформирован после парламентских выборов 2010 года и состоит из 18-ти человек. Члены комиссии утверждаются Милли Меджлисом на основе кандидатур, выдвинутых представленными в парламенте политическими партиями и нейтральными депутатами.

В нынешний состав ЦИК входят Мазахир Панахов (председатель), Натик Мамедов (заместитель председателя), Арифа Мухтарова (секретарь), Микаил Рагимов (секретарь), члены ЦИК - Шаитдин Алиев, Фуад Джавадов, Рамиз Ибрагимов, Валида Казымова, Габиль Оруджев, Тофик Гасанов, Ильхам Мамедов, Низами Надиров, Азер Тагиев, Тамам Джафаров, Бахшеиш Аскеров, Алмаз Гахраманлы, Акиф Гурбанов и Этибар Гулиев.