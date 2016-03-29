ПЕА: Разрешение на въезд в Азербайджан Рустама Ибрагимбекова является показателем гуманности

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Приглашение в правоохранительные органы лица, приехавшего на похороны близкого человека, противоречит принципам гуманности, даже если его вызывают из-за совершенного им преступления".

Об этом в заявлении Report сказал завотделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Айдын Мирзазаде.

Комментируя приезд в Азербайджан кинодраматурга Рустама Ибрагимбекова для участия на похоронах брата, народного писателя Максуда Ибрагимбекова, А.Мирзазаде сказал, что данный прецедент сам по себе показывает, что азербайджанское государство ценит превыше всего гуманность и внимание к человеку: "Его свободное передвижение по стране - показатель гуманности".

Отметим, что народный писатель Азербайджана М.Ибрагимбеков скончался в возрасте 81 года. Он был предан земле в I Алее почетного захоронения. Для участия на похоронах брата из Москвы в Баку приехал брат М.Ибрагимбекова кинодраматург Рустам Ибрагимбеков. После нескольких дней пребывания в Баку Р.Ибрагимбеков вернулся в Россию.

Напомним, что ранее соответствующие структуры министерства налогов произвели проверки в возглавляемом Рустамом Ибрагимбековым Союзе кинематографистов Азербайджана.

В результате проверок выявился факт неуплаты в государственный бюджет налога в размере 12373,56 манатов путем не предоставления в налоговый орган декларации. По факту 27.12.2012 года в Департаменте предварительного расследования налоговых преступлений было возбуждено уголовное дело по ст. 213.1 УК.