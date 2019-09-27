ПЕА провела конференцию "Семья и общество, традиции и ответственность"

В исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" состоялась конференция на тему "Семья и общество, традиции и ответственность".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представительницы действующих в стране политических партий и НПО.

Депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы довела до сведения, что с каждым днем усовершенствуется законодательная база для защиты прав азербайджанских женщин.

Она отметила, что в соцсетях все больше распространяются случаи, связанные с насилием против женщин, и эта информация вызывает обеспокоенность: "Мы не можем оставаться равнодушными, так как вопрос, связанный с женщинами, носит глобальный характер. Агрессия, жестокость против представительниц женского пола беспокоит всех женщин. Мы должны быть солидарны в деле защиты прав женщин".

Председатель женского объединения "Азери-Тюрк" Танзиля Рустамханлы подчеркнула, что в таких вопросах необходимо наличие общественного порицания: "Подобные случаи в семьях людей, претендующих на политическую власть, опасны для общества. В Азербайджане никогда не закрывали глаза на насилие против женщин, так будет и в будущем".

После в конференции состоялся обмен мнениями о роли женщин в обществе.