 Наверх

ПЕА проводит заседание политсовета - ОБНОВЛЕНО

ПЕА проведет сегодня заседание политсовета

Политический совет партии "Ени Азербайджан" проводит заседание.

Как сообщает Report, во встрече принимают участие члены политсовета ПЕА, в том числе член совета - премьер-министр Али Асадов.

Темы обсуждений на заседании будут объявлены в ближайшее время.

*** 09:45

Сегодня состоится заседание политического совета партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Об этом сообщили Report в ПЕА.

После заседания политического совета в 15:00 заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов проведет пресс-конференцию.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!