ПЕА проводит заседание политсовета - ОБНОВЛЕНО

Политический совет партии "Ени Азербайджан" проводит заседание.
Как сообщает Report, во встрече принимают участие члены политсовета ПЕА, в том числе член совета - премьер-министр Али Асадов.
Темы обсуждений на заседании будут объявлены в ближайшее время.
*** 09:45
Сегодня состоится заседание политического совета партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Об этом сообщили Report в ПЕА.
После заседания политического совета в 15:00 заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов проведет пресс-конференцию.
Səid QəribАвтор новости