ПЕА проводит заседание политсовета - ОБНОВЛЕНО

Политический совет партии "Ени Азербайджан" проводит заседание.

Как сообщает Report, во встрече принимают участие члены политсовета ПЕА, в том числе член совета - премьер-министр Али Асадов.

Темы обсуждений на заседании будут объявлены в ближайшее время.

*** 09:45

Сегодня состоится заседание политического совета партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Об этом сообщили Report в ПЕА.

После заседания политического совета в 15:00 заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов проведет пресс-конференцию.