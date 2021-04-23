О нас
Report Georgia
Аудио новости

ПЕА представила в парламент список кандидатов в члены ЦИК

ПЕА представила в парламент список кандидатов в члены ЦИК Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) представила в парламент список своих кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Внутренняя политика
23 апреля 2021 г. 18:49
ПЕА представила в парламент список кандидатов в члены ЦИК

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) представила в парламент список своих кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом Report сообщил авторитетный источник.

Источник сообщил, что согласно соответствующей статье Избирательного кодекса, партия, обладающая большинством в парламенте, должна представить кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии в Милли Меджлис. В связи с этим сегодня состоялось заседание правления партии, на котором были выдвинуты и утверждены кандидатуры 6 человек в члены ЦИК. Письмо партии по данному вопросу уже представлено в Милли Меджлис.

Кандидатами в члены ЦИК от ПЕА являются:

Мазахир Панахов

Ровзат Гасымов

Гусейн Пашаев

Шаитдин Алиев

Рамиз Ибрагимов

Валида Казымова

Сюреддин Гумбатов - резервный член.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке NAP submits list of CEC candidates to parliament
Версия на азербайджанском языке YAP MSK üzvlüyünə namizədlərinin siyahısını parlamentə təqdim edib

Новости партнеров

Самое важное

Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Президент подписал распоряжение по улучшению водоснабжения ряда районов
Президент подписал распоряжение по улучшению водоснабжения ряда районов
23 апреля 2021 г. 16:23
Министр: Азербайджан и Армения работают над открытием транспортных и энергетических коридоров
Министр: Азербайджан и Армения работают над открытием транспортных и энергетических коридоров
23 апреля 2021 г. 15:24
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов
22 апреля 2021 г. 19:35
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Минкультуры о восстановлении Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Минкультуры о восстановлении Дома-музея Бюльбюля в Шуше
22 апреля 2021 г. 18:44
ПАСЕ приняла резолюцию в связи с освобождением Алексея Навального
ПАСЕ приняла резолюцию в связи с освобождением Алексея Навального
22 апреля 2021 г. 14:12
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
22 апреля 2021 г. 12:39
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi