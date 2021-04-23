ПЕА представила в парламент список кандидатов в члены ЦИК

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) представила в парламент список своих кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) представила в парламент список своих кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом Report сообщил авторитетный источник.

Источник сообщил, что согласно соответствующей статье Избирательного кодекса, партия, обладающая большинством в парламенте, должна представить кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии в Милли Меджлис. В связи с этим сегодня состоялось заседание правления партии, на котором были выдвинуты и утверждены кандидатуры 6 человек в члены ЦИК. Письмо партии по данному вопросу уже представлено в Милли Меджлис.

Кандидатами в члены ЦИК от ПЕА являются:

Мазахир Панахов

Ровзат Гасымов

Гусейн Пашаев

Шаитдин Алиев

Рамиз Ибрагимов

Валида Казымова

Сюреддин Гумбатов - резервный член.