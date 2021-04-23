ПЕА представила в парламент список кандидатов в члены ЦИК

Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) представила в парламент список своих кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Об этом Report сообщил авторитетный источник.
Источник сообщил, что согласно соответствующей статье Избирательного кодекса, партия, обладающая большинством в парламенте, должна представить кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии в Милли Меджлис. В связи с этим сегодня состоялось заседание правления партии, на котором были выдвинуты и утверждены кандидатуры 6 человек в члены ЦИК. Письмо партии по данному вопросу уже представлено в Милли Меджлис.
Кандидатами в члены ЦИК от ПЕА являются:
Мазахир Панахов
Ровзат Гасымов
Гусейн Пашаев
Шаитдин Алиев
Рамиз Ибрагимов
Валида Казымова
Сюреддин Гумбатов - резервный член.