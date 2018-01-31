ПЕА представил ежегодный финансовый отчет в ЦИК

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Правящая Партия Ени Азербайджан (ПЕА) представила в Центральную Избирательную Комиссию (ЦИК) финансовый отчет за 2017 год.

Как заявил Report заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов, в этом году в Центральную избирательную комиссию финансовый отчет за 2017 год представили две партии: "Одна из них Партия Ени Азербайджан, а другая Партия Альянс во имя Азербайджана. ПЕА, как и в предыдущие годы, в этом году раньше других партий представила свой финансовый отчет. Здесь одним из основных вопросов является также представление более качественного финансового отчета".

Н.Мамедов отметил, что 1 апреля истекает срок представления финансовых отчетов: "До этого времени политические партии должны представить ежегодный финансовый отчет в ЦИК".

Отметим, что Центризбирком должен передать в Минюст сведения о политических партиях, которые не представят финансовые отчеты вместе с отзывом аудитора в положенный срок. Министерством юстиции Азербайджана зарегистрированы 55 политических партий. Только 45 из них представили в Центризбирком годовые финансовые отчеты за 2016 год. Оставшиеся 10 партий – Партия возрождения и прогресса, Партия национально-демократического сознания, Азербайджанская крестьянская партия, Партия независимости Азербайджана, Партия Национального движения, Партия патриотов Азербайджана, Демократическая партия Предпринимателей Азербайджана, Партия процветания, Партия Национального спасения пока не представили свои отчеты. В отношении этих партий пока не приняты меры.