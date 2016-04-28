​ПЕА определила кандидата, который будет участвовать на повторных выборах по Агдашскому избирательному округу №90

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Правящая Партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) определила кандидата, который примет участие на повторных выборах по Агдашскому избирательному округу №90.

Как сообщает Report, 28 апреля прошло заседание Правления правящей партии, на котором приняли решение об участии ПЕА на предстоящих 18 июня повторных парламентских выборах.

По решению Правления, от Агдашского избирательного округа №90 выдвинута кандидатура председателя Агдашской районной организации ПЕА Джавида Османова.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о преведении 18 июня 2016 года повторных выборов в Милли Меджлис Азербайджана по Агдашскому избирательному округу №90. Центризбирком также утвердил календарный план основных действий и мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов по указанному избирательному округу.

Напомним, что на прошедшем 17 ноября заседании, на основе обращения кандидатов в депутаты, зарегистрированных по Агдашскому избирательному округу №90, ЦИК аннулировал результаты голосования по данному участку.

Лидером по округу №90 был депутат Милли Меджлиса IV созыва, председатель Наблюдательного совета "AGBank" Чингиз Асадуллаев.