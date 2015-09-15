​ПЕА обнародовала список кандидатов в депутаты - СПИСОК

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован список кандидатов в депутаты от правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Как сообщает Report, ПЕА выдвинула кандидатов из 118-ти избирательных округов.
Как сообщили из пресс-службы партии, 15 сентября состоялось заседание Правления ПЕА. На мероприятии обсудили список кандидатов в депутаты, которые представят правящую партию на предстоящих 1 ноября парламентских выборах. После обсуждений список кандидатов был утвержден Правлением ПЕА.
Кандидаты от Партии "Ени Азербайджан":
Шарур-Садаракский избирательный округ №1
Талыбов Васиф Юсиф оглу
Шарурский избирательный округ № 2
Габиббейли Иса Акбер оглу
Нахчыванский городской избирательный округ №4
Ибрагимов Эльдар Рза оглу
Шахбузско-Бабекский избирательный округ №5
Новрузов Сиявуш Дюньямалы оглу
Джульфинско-Бабекский избирательный округ №6
Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы
Бинагадинский первый избирательный округ №8
Ализаде Айсель Исмаил гызы
Бинагадинский второй избирательный округ №9
Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу
Бинагадинский третий избирательный округ №10
Гасанова Самира Яшар гызы
Гарадагский избирательный округ №11
Гусейнов Айдын Насир оглу
Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ №12
Забелин Михаил Юрьевич
Пираллахы-Хазарский избирательный округ №13
Алиев Рауф Асиф оглу
Хазарский избирательный округ №14
Алиева Мехрибан Ариф гызы
Ясамальский первый избирательный округ №15
Асланов Байрам Миразим оглу
Ясамальский второй избирательный округ №16
Ибрагимов Хыдыр Мансум оглу
Ясамальский третий избирательный округ №17
Ахмедова Лала Керим гызы
Нариманово-Низаминский избирательный округ №18
Исмаилов Исмаил Мубариз оглу
Наримановский первый избирательный округ №19
Мамедов Хикмет Баба оглу
Наримановский второй избирательный округ №20
Асадов Ибрагим Намизед оглу
Насиминский первый избирательный округ №21
Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы
Насиминский второй избирательный округ №22
Гаджиев Рагиб Сафарали оглу
Насими-Сабаильский избирательный округ №23
Новрузов Эльшад Мирзали оглу
Низаминский первый избирательный округ №24
Абдуллаев Ровнаг Ибрагим оглу
Низаминский второй избирательный округ №25
Велиева Садагат Сулейман гызы
Сабунчинский первый избирательный округ №26
Гадиров Кямран Дурсун оглу
Сабунчинский второй избирательный округ №27
Джабраилова Диляра Мамедага гызы
Сабунчинский третий избирательный округ №28
Джаббарова Хатира Гылман гызы
Сабаильский избирательный округ №29
Гаджиев Шамсаддин Гумбет оглу
Сураханский первый избирательный округ №30
Фаталиева Севиндж Габиб гызы
Сураханский второй избирательный округ №31
Абидова Зарнишан Хейбет гызы
Сураханский третий избирательный округ №32
Абыев Агаджан Гулам оглу
Хатаинский первый избирательный округ №33
Мираламов Гусейнбала Фазил оглу
Хатаинский второй избирательный округ №34
Ибрагимов Джалал Агарза оглу
Хатаинский третий избирательный округ №35
Агрылы Алия Рейман гызы
Хатаинский четвертый избирательный округ №36
Сеидов Самед Исмаил оглу
Низаминский (Гянджа) первый избирательный округ №37
Керимзаде Парвин Орхан гызы
Низаминский (Гянджа) второй избирательный округ №38
Гамзаев Нагиф Альашраф оглу
Кяпязский (Гянджа) первый избирательный округ №39
Фатиев Ханлар Нуру оглу
Кяпязский (Гянджа) второй избирательный округ №40
Гулиев Муса Иса оглу
Сумгайытский первый избирательный округ №41
Абдуллаева Лейла Ариф гызы
Сумгайытский второй избирательный округ №42
Миркишили Таир Фамиль оглу
Сумгайытский третий избирательный округ №43
Бабаев Мухтар Бахадур оглу
Сумгайыт-Хызинский четвертый избирательный округ №44
Аскеров Нурлан Бешир оглу
Абшеронский избирательный округ №45
Асадов Октай Сабир оглу
Ширванский избирательный округ №46
Набиев Паша Сади оглу
Мингячевирский избирательный округ №47
Мирзазаде Айдын Боюккиши оглу
Евлахский избирательный округ №48
Мамедов Ильхам Кязым оглу
Евлах-Мингячевирский избирательный округ №49
Гусейнли Али Мухаммед оглу
Гусарский избирательный округ №51
Бадамов Азер Джамал оглу
Губинский избирательный округ №52
Гасанова Афет Абиль гызы
Губа-Гусарский избирательный округ №53
Абрамов Евда Сасунович
Шабран-Сиязаньский избирательный округ №54
Сулейманов Таир Сулейман оглу
Хачмазский избирательный округ №55
Салимов Эльдениз Адиль оглу
Хачмазский сельский избирательный округ №56
Алиев Ильхам Али Сафтар оглу
Кюрдамирский избирательный округ №57
Гарибов Низами Исмали оглу
Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ №58
Амирасланов Эльнур Мехман оглу
Сальянский избирательный округ №59
Агабеков Ильгар Фаик оглу
Нефтчалинский избирательный округ №61
Рагимзаде Ариф Гафар оглу
Саатлинский избирательный округ №62
Рашидов Назим Сахиб оглу
Сабирабадский первый избирательный округ №63
Гулиев Эльчин Бейбала оглу
Сабирабадский второй избирательный округ №64
Халилов Рустам Гюльабба оглу
Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ №65
Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу
Джалилабадский городской избирательный округ №67 -
Гасанов Малик Аваз оглу
Джалилабадский сельский избирательный округ №68
Кязымов Миркязым Магомед оглу
Джалилабад-Масаллы-Билясуварский избирательный округ №69
Садыгов Этибар Садыг оглу
Масаллинский городской избирательный округ №70
Алиев Нариман Алибала оглу
Масаллинский сельский избирательный округ №71
Новрузов Рафик Гафар оглу
Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72
Алиев Сарвар Меликмамед оглу
Лянкяранский городской избирательный округ №73
Агаев Мансур Расул оглу
Лянкяранский сельский избирательный округ №74
Раджабли Хады Муса оглу
Лянкяран-Масаллинский избирательный округ №75
Пашазаде Джаваншир Гуммет оглу
Лянкяран-Астаринский избирательный округ №76
Аскеров Зияфет Аббас оглу
Астаринский избирательный округ №77
Махмудов Рашад Мамедгулу оглу
Лерикский избирательный округ №78
Мамедов Игбал Нариман оглу
Имишлинский избирательный округ №79
Гасымов Асабиль Гаракиши оглу
Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80
Амиров Рамиз Джахангир оглу
Бейлаганский избирательный округ №81
Исмаилов Шахин Амир оглу
Агджабединский избирательный округ №82
Рзаев Таир Муса оглу
Агджабеди-Физулинский избирательный округ №83
Алиев Садиг Замил оглу
Физулинский избирательный округ №84
Мурадова Бахар Аваз гызы
Шамахинский избирательный округ №85
Эминалиев Эйваз Магомедали оглу
Исмаиллинский избирательный округ №86
Гурбанова Хураман Кямал гызы
Агсу-Исмаиллинский избирательный округ №87
Муталлимов Альюнис Альюсиф оглу
Гейчайский избирательный округ №88
Гаджиева Ляман Амиль гызы
Гейчай-Агдашский избирательный округ №89
Насиров Эльман Худам оглу
Агдашский избирательный округ №90
Велиев Ильгар Махир оглу
Уджарский избирательный округ №91
Гусейнов Вусал Афган оглу
Зардаб-Уджарский избирательный округ №92
Искендеров Гюльага Мирзага оглу
Бардинский сельский избирательный округ №94
Халилов Садиг Вагиф оглу
Тертерский избирательный округ №95
Мирзоев Сурхай Хасай оглу
Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96
Гасанов Халеддин Гасан оглу
Геранбой-Агдам-Тертерский избирательный округ №97
Велиев Агалар Исрафил оглу
Шамкирский избирательный округ №98
Гафарова Сахиба Али гызы
Шамкирский сельский избирательный округ №99
Алиева Сона Сакит гызы
Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100
Байрамов Кямран Фархад оглу
Гейгель-Дашкесанский избирательный округ №101
Мамедов Ильхам Мусеиб оглу
Самух-Шемкирский избирательный округ №102
Гасанов Рахиль Гурбан оглу
Гедабейский избирательный округ №103
Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы
Гедабек-Товузский избирательный округ №104
Мамедгасанов Рафиг Муса оглу
Товузский избирательный округ №105
Юсифова Рагиля Орудж гызы
Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106
Гахраманов Джанполад Кямаил оглу
Газахский избирательный округ №107
Ахмедов Зейнал Акиф оглу
Агстафинский избирательный округ №108
Джафаров Низами Гулу оглу
Балаканский избирательный округ №109
Мехмелиев Насиб Магомед оглу
Загатальский избирательный округ №110
Байрамов Бахруз Гурбан оглу
Загатало-Балаканский избирательный округ №111
Алиева Кямиля Альага гызы
Гахский избирательный округ №112
Гейдаров Бабек Ямиль оглу
Шекинский городской избирательный округ №113
Махмудов Ягуб Микаил оглу
Шекинский сельский первый избирательный округ №114
Агабеков Ханлар Хасрет оглу
Шекинский сельский второй избирательный округ №115
Ахмедли Орхан Нофель оглу
Огуз-Габалинский избирательный округ №117
Нахчыванлы Агия Хабиб гызы
Агдамский городской избирательный округ №118
Аббасова Гюльнар Хады гызы
Агдамский сельский избирательный округ №119
Садыхов Бахтияр Юсиф оглу
Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120
Шахвердиев Астан Нуширеван оглу
Лачинский избирательный округ №121
Аббасзаде Махир Тапдыг оглу
Кельбеджарский избирательный округ №123
Гурбанов Джавид Ганбар оглу
Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124
Мамедов Эльман Джамал оглу
Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125
Исмайлов Имамверди Ибиш оглу.
İlkin PirəliАвтор новости
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