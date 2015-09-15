​ПЕА обнародовала список кандидатов в депутаты - СПИСОК

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован список кандидатов в депутаты от правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает Report, ПЕА выдвинула кандидатов из 118-ти избирательных округов.

Как сообщили из пресс-службы партии, 15 сентября состоялось заседание Правления ПЕА. На мероприятии обсудили список кандидатов в депутаты, которые представят правящую партию на предстоящих 1 ноября парламентских выборах. После обсуждений список кандидатов был утвержден Правлением ПЕА.

Кандидаты от Партии "Ени Азербайджан":

Шарур-Садаракский избирательный округ №1

Талыбов Васиф Юсиф оглу

Шарурский избирательный округ № 2

Габиббейли Иса Акбер оглу

Нахчыванский городской избирательный округ №4

Ибрагимов Эльдар Рза оглу

Шахбузско-Бабекский избирательный округ №5

Новрузов Сиявуш Дюньямалы оглу

Джульфинско-Бабекский избирательный округ №6

Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы

Бинагадинский первый избирательный округ №8

Ализаде Айсель Исмаил гызы

Бинагадинский второй избирательный округ №9

Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу

Бинагадинский третий избирательный округ №10

Гасанова Самира Яшар гызы

Гарадагский избирательный округ №11

Гусейнов Айдын Насир оглу

Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ №12

Забелин Михаил Юрьевич

Пираллахы-Хазарский избирательный округ №13

Алиев Рауф Асиф оглу

Хазарский избирательный округ №14

Алиева Мехрибан Ариф гызы

Ясамальский первый избирательный округ №15

Асланов Байрам Миразим оглу

Ясамальский второй избирательный округ №16

Ибрагимов Хыдыр Мансум оглу

Ясамальский третий избирательный округ №17

Ахмедова Лала Керим гызы

Нариманово-Низаминский избирательный округ №18

Исмаилов Исмаил Мубариз оглу

Наримановский первый избирательный округ №19

Мамедов Хикмет Баба оглу

Наримановский второй избирательный округ №20

Асадов Ибрагим Намизед оглу

Насиминский первый избирательный округ №21

Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы

Насиминский второй избирательный округ №22

Гаджиев Рагиб Сафарали оглу

Насими-Сабаильский избирательный округ №23

Новрузов Эльшад Мирзали оглу

Низаминский первый избирательный округ №24

Абдуллаев Ровнаг Ибрагим оглу

Низаминский второй избирательный округ №25

Велиева Садагат Сулейман гызы

Сабунчинский первый избирательный округ №26

Гадиров Кямран Дурсун оглу

Сабунчинский второй избирательный округ №27

Джабраилова Диляра Мамедага гызы

Сабунчинский третий избирательный округ №28

Джаббарова Хатира Гылман гызы

Сабаильский избирательный округ №29

Гаджиев Шамсаддин Гумбет оглу

Сураханский первый избирательный округ №30

Фаталиева Севиндж Габиб гызы

Сураханский второй избирательный округ №31

Абидова Зарнишан Хейбет гызы

Сураханский третий избирательный округ №32

Абыев Агаджан Гулам оглу

Хатаинский первый избирательный округ №33

Мираламов Гусейнбала Фазил оглу

Хатаинский второй избирательный округ №34

Ибрагимов Джалал Агарза оглу

Хатаинский третий избирательный округ №35

Агрылы Алия Рейман гызы

Хатаинский четвертый избирательный округ №36

Сеидов Самед Исмаил оглу

Низаминский (Гянджа) первый избирательный округ №37

Керимзаде Парвин Орхан гызы

Низаминский (Гянджа) второй избирательный округ №38

Гамзаев Нагиф Альашраф оглу

Кяпязский (Гянджа) первый избирательный округ №39

Фатиев Ханлар Нуру оглу

Кяпязский (Гянджа) второй избирательный округ №40

Гулиев Муса Иса оглу

Сумгайытский первый избирательный округ №41

Абдуллаева Лейла Ариф гызы

Сумгайытский второй избирательный округ №42

Миркишили Таир Фамиль оглу

Сумгайытский третий избирательный округ №43

Бабаев Мухтар Бахадур оглу

Сумгайыт-Хызинский четвертый избирательный округ №44

Аскеров Нурлан Бешир оглу

Абшеронский избирательный округ №45

Асадов Октай Сабир оглу

Ширванский избирательный округ №46

Набиев Паша Сади оглу

Мингячевирский избирательный округ №47

Мирзазаде Айдын Боюккиши оглу

Евлахский избирательный округ №48

Мамедов Ильхам Кязым оглу

Евлах-Мингячевирский избирательный округ №49

Гусейнли Али Мухаммед оглу

Гусарский избирательный округ №51

Бадамов Азер Джамал оглу

Губинский избирательный округ №52

Гасанова Афет Абиль гызы

Губа-Гусарский избирательный округ №53

Абрамов Евда Сасунович

Шабран-Сиязаньский избирательный округ №54

Сулейманов Таир Сулейман оглу

Хачмазский избирательный округ №55

Салимов Эльдениз Адиль оглу

Хачмазский сельский избирательный округ №56

Алиев Ильхам Али Сафтар оглу

Кюрдамирский избирательный округ №57

Гарибов Низами Исмали оглу

Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ №58

Амирасланов Эльнур Мехман оглу

Сальянский избирательный округ №59

Агабеков Ильгар Фаик оглу

Нефтчалинский избирательный округ №61

Рагимзаде Ариф Гафар оглу

Саатлинский избирательный округ №62

Рашидов Назим Сахиб оглу

Сабирабадский первый избирательный округ №63

Гулиев Эльчин Бейбала оглу

Сабирабадский второй избирательный округ №64

Халилов Рустам Гюльабба оглу

Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ №65

Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу

Джалилабадский городской избирательный округ №67 -

Гасанов Малик Аваз оглу

Джалилабадский сельский избирательный округ №68

Кязымов Миркязым Магомед оглу

Джалилабад-Масаллы-Билясуварский избирательный округ №69

Садыгов Этибар Садыг оглу

Масаллинский городской избирательный округ №70

Алиев Нариман Алибала оглу

Масаллинский сельский избирательный округ №71

Новрузов Рафик Гафар оглу

Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72

Алиев Сарвар Меликмамед оглу

Лянкяранский городской избирательный округ №73

Агаев Мансур Расул оглу

Лянкяранский сельский избирательный округ №74

Раджабли Хады Муса оглу

Лянкяран-Масаллинский избирательный округ №75

Пашазаде Джаваншир Гуммет оглу

Лянкяран-Астаринский избирательный округ №76

Аскеров Зияфет Аббас оглу

Астаринский избирательный округ №77

Махмудов Рашад Мамедгулу оглу

Лерикский избирательный округ №78

Мамедов Игбал Нариман оглу

Имишлинский избирательный округ №79

Гасымов Асабиль Гаракиши оглу

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80

Амиров Рамиз Джахангир оглу

Бейлаганский избирательный округ №81

Исмаилов Шахин Амир оглу

Агджабединский избирательный округ №82

Рзаев Таир Муса оглу

Агджабеди-Физулинский избирательный округ №83

Алиев Садиг Замил оглу

Физулинский избирательный округ №84

Мурадова Бахар Аваз гызы

Шамахинский избирательный округ №85

Эминалиев Эйваз Магомедали оглу

Исмаиллинский избирательный округ №86

Гурбанова Хураман Кямал гызы

Агсу-Исмаиллинский избирательный округ №87

Муталлимов Альюнис Альюсиф оглу

Гейчайский избирательный округ №88

Гаджиева Ляман Амиль гызы

Гейчай-Агдашский избирательный округ №89

Насиров Эльман Худам оглу

Агдашский избирательный округ №90

Велиев Ильгар Махир оглу

Уджарский избирательный округ №91

Гусейнов Вусал Афган оглу

Зардаб-Уджарский избирательный округ №92

Искендеров Гюльага Мирзага оглу

Бардинский сельский избирательный округ №94

Халилов Садиг Вагиф оглу

Тертерский избирательный округ №95

Мирзоев Сурхай Хасай оглу

Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96

Гасанов Халеддин Гасан оглу

Геранбой-Агдам-Тертерский избирательный округ №97

Велиев Агалар Исрафил оглу

Шамкирский избирательный округ №98

Гафарова Сахиба Али гызы

Шамкирский сельский избирательный округ №99

Алиева Сона Сакит гызы

Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100

Байрамов Кямран Фархад оглу

Гейгель-Дашкесанский избирательный округ №101

Мамедов Ильхам Мусеиб оглу

Самух-Шемкирский избирательный округ №102

Гасанов Рахиль Гурбан оглу

Гедабейский избирательный округ №103

Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы

Гедабек-Товузский избирательный округ №104

Мамедгасанов Рафиг Муса оглу

Товузский избирательный округ №105

Юсифова Рагиля Орудж гызы

Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106

Гахраманов Джанполад Кямаил оглу

Газахский избирательный округ №107

Ахмедов Зейнал Акиф оглу

Агстафинский избирательный округ №108

Джафаров Низами Гулу оглу

Балаканский избирательный округ №109

Мехмелиев Насиб Магомед оглу

Загатальский избирательный округ №110

Байрамов Бахруз Гурбан оглу

Загатало-Балаканский избирательный округ №111

Алиева Кямиля Альага гызы

Гахский избирательный округ №112

Гейдаров Бабек Ямиль оглу

Шекинский городской избирательный округ №113

Махмудов Ягуб Микаил оглу

Шекинский сельский первый избирательный округ №114

Агабеков Ханлар Хасрет оглу

Шекинский сельский второй избирательный округ №115

Ахмедли Орхан Нофель оглу

Огуз-Габалинский избирательный округ №117

Нахчыванлы Агия Хабиб гызы

Агдамский городской избирательный округ №118

Аббасова Гюльнар Хады гызы

Агдамский сельский избирательный округ №119

Садыхов Бахтияр Юсиф оглу

Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120

Шахвердиев Астан Нуширеван оглу

Лачинский избирательный округ №121

Аббасзаде Махир Тапдыг оглу

Кельбеджарский избирательный округ №123

Гурбанов Джавид Ганбар оглу

Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124

Мамедов Эльман Джамал оглу

Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125

Исмайлов Имамверди Ибиш оглу.