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    ​ПЕА обнародовала список кандидатов в депутаты - СПИСОК

    Правящая партия выдвинула кандидатов из 118-ти избирательных округов

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован список кандидатов в депутаты от правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

    Как сообщает Report, ПЕА выдвинула кандидатов из 118-ти избирательных округов.

    Как сообщили из пресс-службы партии, 15 сентября состоялось заседание Правления ПЕА. На мероприятии обсудили список кандидатов в депутаты, которые представят правящую партию на предстоящих 1 ноября парламентских выборах. После обсуждений список кандидатов был утвержден Правлением ПЕА.

    Кандидаты от Партии "Ени Азербайджан":

    Шарур-Садаракский избирательный округ №1

    Талыбов Васиф Юсиф оглу

    Шарурский избирательный округ № 2

    Габиббейли Иса Акбер оглу

    Нахчыванский городской избирательный округ №4

    Ибрагимов Эльдар Рза оглу

    Шахбузско-Бабекский избирательный округ №5

    Новрузов Сиявуш Дюньямалы оглу

    Джульфинско-Бабекский избирательный округ №6

    Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы

    Бинагадинский первый избирательный округ №8

    Ализаде Айсель Исмаил гызы

    Бинагадинский второй избирательный округ №9

    Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу

    Бинагадинский третий избирательный округ №10

    Гасанова Самира Яшар гызы

    Гарадагский избирательный округ №11

    Гусейнов Айдын Насир оглу

    Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ №12

    Забелин Михаил Юрьевич

    Пираллахы-Хазарский избирательный округ №13

    Алиев Рауф Асиф оглу

    Хазарский избирательный округ №14

    Алиева Мехрибан Ариф гызы

    Ясамальский первый избирательный округ №15

    Асланов Байрам Миразим оглу

    Ясамальский второй избирательный округ №16

    Ибрагимов Хыдыр Мансум оглу

    Ясамальский третий избирательный округ №17

    Ахмедова Лала Керим гызы

    Нариманово-Низаминский избирательный округ №18

    Исмаилов Исмаил Мубариз оглу

    Наримановский первый избирательный округ №19

    Мамедов Хикмет Баба оглу

    Наримановский второй избирательный округ №20

    Асадов Ибрагим Намизед оглу

    Насиминский первый избирательный округ №21

    Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы

    Насиминский второй избирательный округ №22

    Гаджиев Рагиб Сафарали оглу

    Насими-Сабаильский избирательный округ №23

    Новрузов Эльшад Мирзали оглу

    Низаминский первый избирательный округ №24

    Абдуллаев Ровнаг Ибрагим оглу

    Низаминский второй избирательный округ №25

    Велиева Садагат Сулейман гызы

    Сабунчинский первый избирательный округ №26

    Гадиров Кямран Дурсун оглу

    Сабунчинский второй избирательный округ №27

    Джабраилова Диляра Мамедага гызы

    Сабунчинский третий избирательный округ №28

    Джаббарова Хатира Гылман гызы

    Сабаильский избирательный округ №29

    Гаджиев Шамсаддин Гумбет оглу

    Сураханский первый избирательный округ №30

    Фаталиева Севиндж Габиб гызы

    Сураханский второй избирательный округ №31

    Абидова Зарнишан Хейбет гызы

    Сураханский третий избирательный округ №32

    Абыев Агаджан Гулам оглу

    Хатаинский первый избирательный округ №33

    Мираламов Гусейнбала Фазил оглу

    Хатаинский второй избирательный округ №34

    Ибрагимов Джалал Агарза оглу

    Хатаинский третий избирательный округ №35

    Агрылы Алия Рейман гызы

    Хатаинский четвертый избирательный округ №36

    Сеидов Самед Исмаил оглу

    Низаминский (Гянджа) первый избирательный округ №37

    Керимзаде Парвин Орхан гызы

    Низаминский (Гянджа) второй избирательный округ №38

    Гамзаев Нагиф Альашраф оглу

    Кяпязский (Гянджа) первый избирательный округ №39

    Фатиев Ханлар Нуру оглу

    Кяпязский (Гянджа) второй избирательный округ №40

    Гулиев Муса Иса оглу

    Сумгайытский первый избирательный округ №41

    Абдуллаева Лейла Ариф гызы

    Сумгайытский второй избирательный округ №42

    Миркишили Таир Фамиль оглу

    Сумгайытский третий избирательный округ №43

    Бабаев Мухтар Бахадур оглу

    Сумгайыт-Хызинский четвертый избирательный округ №44

    Аскеров Нурлан Бешир оглу

    Абшеронский избирательный округ №45

    Асадов Октай Сабир оглу

    Ширванский избирательный округ №46

    Набиев Паша Сади оглу

    Мингячевирский избирательный округ №47

    Мирзазаде Айдын Боюккиши оглу

    Евлахский избирательный округ №48

    Мамедов Ильхам Кязым оглу

    Евлах-Мингячевирский избирательный округ №49 

    Гусейнли Али Мухаммед оглу

    Гусарский избирательный округ №51

    Бадамов Азер Джамал оглу

    Губинский избирательный округ №52

    Гасанова Афет Абиль гызы

    Губа-Гусарский избирательный округ №53

    Абрамов Евда Сасунович

    Шабран-Сиязаньский избирательный округ №54

    Сулейманов Таир Сулейман оглу

    Хачмазский избирательный округ №55

    Салимов Эльдениз Адиль оглу

    Хачмазский сельский избирательный округ №56

    Алиев Ильхам Али Сафтар оглу

    Кюрдамирский избирательный округ №57

    Гарибов Низами Исмали оглу

    Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ №58

    Амирасланов Эльнур Мехман оглу

    Сальянский избирательный округ №59

    Агабеков Ильгар Фаик оглу

    Нефтчалинский избирательный округ №61

    Рагимзаде Ариф Гафар оглу

    Саатлинский избирательный округ №62

    Рашидов Назим Сахиб оглу

    Сабирабадский первый избирательный округ №63

    Гулиев Эльчин Бейбала оглу

    Сабирабадский второй избирательный округ №64

    Халилов Рустам Гюльабба оглу

    Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ №65

    Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу

    Джалилабадский городской избирательный округ №67 -

    Гасанов Малик Аваз оглу

    Джалилабадский сельский избирательный округ №68

    Кязымов Миркязым Магомед оглу

    Джалилабад-Масаллы-Билясуварский избирательный округ №69

    Садыгов Этибар Садыг оглу

    Масаллинский городской избирательный округ №70

    Алиев Нариман Алибала оглу

    Масаллинский сельский избирательный округ №71

    Новрузов Рафик Гафар оглу

    Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ №72

    Алиев Сарвар Меликмамед оглу

    Лянкяранский городской избирательный округ №73

    Агаев Мансур Расул оглу

    Лянкяранский сельский избирательный округ №74

    Раджабли Хады Муса оглу

    Лянкяран-Масаллинский избирательный округ №75

    Пашазаде Джаваншир Гуммет оглу

    Лянкяран-Астаринский избирательный округ №76

    Аскеров Зияфет Аббас оглу

    Астаринский избирательный округ №77

    Махмудов Рашад Мамедгулу оглу

    Лерикский избирательный округ №78

    Мамедов Игбал Нариман оглу

    Имишлинский избирательный округ №79

    Гасымов Асабиль Гаракиши оглу

    Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80

    Амиров Рамиз Джахангир оглу

    Бейлаганский избирательный округ №81

    Исмаилов Шахин Амир оглу

    Агджабединский избирательный округ №82

    Рзаев Таир Муса оглу

    Агджабеди-Физулинский избирательный округ №83

    Алиев Садиг Замил оглу

    Физулинский избирательный округ №84

    Мурадова Бахар Аваз гызы

    Шамахинский избирательный округ №85

    Эминалиев Эйваз Магомедали оглу

    Исмаиллинский избирательный округ №86

    Гурбанова Хураман Кямал гызы

    Агсу-Исмаиллинский избирательный округ №87

    Муталлимов Альюнис Альюсиф оглу

    Гейчайский избирательный округ №88

    Гаджиева Ляман Амиль гызы

    Гейчай-Агдашский избирательный округ №89

    Насиров Эльман Худам оглу

    Агдашский избирательный округ №90

    Велиев Ильгар Махир оглу

    Уджарский избирательный округ №91

    Гусейнов Вусал Афган оглу

    Зардаб-Уджарский избирательный округ №92

    Искендеров Гюльага Мирзага оглу

    Бардинский сельский избирательный округ №94

    Халилов Садиг Вагиф оглу

    Тертерский избирательный округ №95

    Мирзоев Сурхай Хасай оглу

    Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96

    Гасанов Халеддин Гасан оглу

    Геранбой-Агдам-Тертерский избирательный округ №97

    Велиев Агалар Исрафил оглу

    Шамкирский избирательный округ №98

    Гафарова Сахиба Али гызы

    Шамкирский сельский избирательный округ №99

    Алиева Сона Сакит гызы

    Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100

    Байрамов Кямран Фархад оглу

    Гейгель-Дашкесанский избирательный округ №101

    Мамедов Ильхам Мусеиб оглу

    Самух-Шемкирский избирательный округ №102

    Гасанов Рахиль Гурбан оглу

    Гедабейский избирательный округ №103

    Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы

    Гедабек-Товузский избирательный округ №104

    Мамедгасанов Рафиг Муса оглу

    Товузский избирательный округ №105

    Юсифова Рагиля Орудж гызы

    Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106

    Гахраманов Джанполад Кямаил оглу

    Газахский избирательный округ №107

    Ахмедов Зейнал Акиф оглу

    Агстафинский избирательный округ №108

    Джафаров Низами Гулу оглу

    Балаканский избирательный округ №109

    Мехмелиев Насиб Магомед оглу

    Загатальский избирательный округ №110

    Байрамов Бахруз Гурбан оглу

    Загатало-Балаканский избирательный округ №111

    Алиева Кямиля Альага гызы

    Гахский избирательный округ №112

    Гейдаров Бабек Ямиль оглу

    Шекинский городской избирательный округ №113

    Махмудов Ягуб Микаил оглу

    Шекинский сельский первый избирательный округ №114

    Агабеков Ханлар Хасрет оглу

    Шекинский сельский второй избирательный округ №115

    Ахмедли Орхан Нофель оглу

    Огуз-Габалинский избирательный округ №117

    Нахчыванлы Агия Хабиб гызы

    Агдамский городской избирательный округ №118

    Аббасова Гюльнар Хады гызы

    Агдамский сельский избирательный округ №119

    Садыхов Бахтияр Юсиф оглу

    Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120

    Шахвердиев Астан Нуширеван оглу

    Лачинский избирательный округ №121

    Аббасзаде Махир Тапдыг оглу

    Кельбеджарский избирательный округ №123

    Гурбанов Джавид Ганбар оглу

    Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124

    Мамедов Эльман Джамал оглу

    Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125

    Исмайлов Имамверди Ибиш оглу.

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