ПЕА обнародовала ежегодный финансовый отчет: доходы партии составили около 8 млн манатов

На конец отчетного года в текущих счетах партии и резервном счете осталось 8 939 197 манатов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ На заседании Правления партии "Ени Азербайджан" был заслушан отчет о прошлогодних доходах и расходах партии.

Как сообщили Report из пресс-службы партии, в 2016 году доходы ПЕА составили 7 736 859 манатов. Из них 6 596 979 манатов являются членскими взносами, а 1 139 880 манатов выделены государством ПЕА из бюджетных средств, предназначенных для политических партий.

4 000 736 манатов из поступивших на счет ПЕА финансов были потрачены на выплату зарплат сотрудникам Исполнительного секретариата и местных организаций партии, 514 959 манатов – на мероприятия, проведенные партией, ее местными организациями, молодежными и женскими организациями, благотворительные акции и перечисления со счета партии в фонд референдума в связи с проведенным референдумом, 162 573 манатов – на командировочные, 140 623 манатов – на приобретение инвентаря, 1 919 722 манатов – на строительные и ремонтные работы, 357 980 манатов – на коммунальные и хозяйственные расходы, 210 755 манатов – на бензин и обслуживание автомобилей, 59 425 манатов – на банковские услуги, 40 581 манатов – на канцелярские расходы, а 133 109 манатов составили остальные расходы.

Таким образом, в целом расходы ПЕА составили 7 582 108 манатов.

На конец отчетного года в текущих счетах партии и резервном счете осталось 8 939 197 манатов.