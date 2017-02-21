ПЕА: Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом является своевременным шагом

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана было ожидаемо. Общественность страны даст высокую оценку назначению Мехрибан Алиевой на данную должность. О проводимой ею работе знает каждый. Это – успех Азербайджана".

Об этом в интервью Report заявил председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.

Он сказал, что Мехрибан Алиева является достаточно известным в мире общественно-политическим деятелем: "Как депутат Милли Меджлиса и президент Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева представила Азербайджан в мире и довела до всего мирового сообщества правое дело Азербайджана. На встречах с главами различных государств, религиозными деятелями, в своих выступлениях на международных конференциях, Мехрибан ханум говорила об азербайджанской действительности. По инициативе Мехрибан Алиевой до сих пор было принято 4 акта об амнистии, которые коснулись свыше 40 000 лиц. Она возглавляла проводимые в Азербайджане престижные мероприятия в качестве председателя Оргкомитета. Эти мероприятия прошли с большим успехом. Строительство за один год Бакинского олимпийского стадиона и проведение на высоком уровне песенного конкурса "Евровидение", является большой работой. Мехрибан Алиева также сыграла огромную роль в проведении I Европейских игр на высоком уровне. Проведение IV Игр исламской солидарности также поручено Мехрибан ханум. Она приложила большое усилие для создания межрелигиозных и межкультурных отношений, в том числе развития мультикультуральных ценностей. Мехрибан Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева. Фондом построены школы, детские сады, больницы, отреставрированы памятники культуры.

Мехрибан Алиева обладает особой ролью в госуправлении. Мехрибан ханум никогда не оставляла в стороне от внимания обратившихся к ней людей. Вместе с президентом Ильхамом Алиевым, она посещала наших солдат в прифронтовом регионе, граждан, чьи дома были разрушены.

Вам известно, что Фонд Гейдара Алиева успешно продолжает кампанию "Справедливость Ходжалы". Мехрибан ханум провела немалую работу на пути создания связей с Римской католической церковью и Ватиканом, довела до мирового сообщества реалии, связанные с разрушением армянами памятников культуры Азербайджана. Все этого показывает, какую большую работу провел один человек".

С.Новрузов подчеркнул, что с назначением Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана, эти работы будут осуществляться в более обширной форме и с более высоким качеством: "Назначение Мехрибан Алиевой первым вице-президентом является своевременным шагом".