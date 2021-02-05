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ПЕА направила протест Европейской народной партии

ПЕА направила протест Европейской народной партии Рекомендуем членам ПА ЕНД собрать более подробную информацию
Внутренняя политика
5 февраля 2021 г. 14:11
ПЕА направила протест Европейской народной партии

Партия "Ени Азербайджан" направила письмо протеста в связи с предвзятым заявлением, озвученным на состоявшейся 1 февраля 2021 года видеоконференции Политической Ассамблеи Европейской народной партии (ПА ЕНП).

Как сообщает Report, в письме, в частности, говорится:

"Доводим до сведения членов ПА EНП, что Азербайджан полностью соблюдает условия трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. В рамках подписанного заявления Азербайджан и Армения обменялись сотнями военнопленных, заложников и телами погибших, и этот процесс продолжается в соответствии с международными нормами.

Однако террористы, прибывшие из Армении на азербайджанские территории после ноябрьского заявления в целях совершения диверсий, не могут считаться военнопленными, и их вопрос будет решен в рамках соответствующего законодательства.

Более того, несмотря на требования Азербайджана, армянская сторона отказывается предоставить информацию о судьбе более 4 тысяч граждан Азербайджана, взятых в плен и заложники во время Первой Карабахской войны, а также о местах их массовых захоронений.

Армении следовало бы правильно оценить ситуацию и не повторять прежних ошибок. Международное сообщество должно поддерживать полное выполнение трехстороннего заявления, установление мира и доверия в регионе.

Устранение тяжелых последствий армянской оккупации, очистка освобожденных территорий от неразорвавшихся боеприпасов, проведение восстановительных работ - трудоёмкий процесс, требующий больших ресурсов. Несмотря на это, Азербайджан уже приступил ко всем этим работам и созданию условий для безопасного и достойного возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев на родные земли.

Мы настоятельно рекомендуем членам ПА ЕНД собрать более подробную информацию, прежде чем выступать с предвзятыми заявлениями".

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