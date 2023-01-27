ПЕА: Иран должен извиниться перед азербайджанским народом

Партия "Ени Азербайджан" распространила заявление в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Партия "Ени Азербайджан" распространила заявление в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report в заявлении говорится:

"Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, совершенное 27 января около 8:30 по бакинскому времени, вызвало серьезную озабоченность и возмущение членов партии "Ени Азербайджан" и всей азербайджанской общественности.

Партия "Ени Азербайджан" резко осуждает этот коварный теракт, выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего Орхана Аскерова, желает выздоровления раненым. Требуем от Исламской Республики Иран всесторонне расследовать инцидент и дать ему правовую оценку, по заслугам наказать совершившего кровавую провокацию террориста и стоящие за ним силы, принести извинения азербайджанскому народу и положить конец затянувшейся истерии и пропаганде против нашей страны, а также предоставить точную и верную информацию о сути инцидента!"