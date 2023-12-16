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Фазиль Мустафа выдвинут кандидатом на президентских выборах в 2024 году

Фазиль Мустафа выдвинут кандидатом на президентских выборах в 2024 году "Партия большого строительства" (ПБС) выдвинула кандидатуру депутата Фазиля Мустафы на предстоящие внеочередные президентские выборы.
Внутренняя политика
16 декабря 2023 г. 12:55
Фазиль Мустафа выдвинут кандидатом на президентских выборах в 2024 году

"Партия большого строительства" (ПБС) выдвинула кандидатуру депутата Фазиля Мустафы на предстоящих внеочередных президентских выборах.

Об этом Report сообщил сам парламентарий.

По его словам, решение принято по итогам заседания партии, которое состоялось сегодня, 16 декабря.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.

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