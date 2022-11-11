Пассажирские электромобили не старше трех лет освобождены от ввозной таможенной пошлины

В Азербайджане электрические пассажирские автомобили не старше трех лет освобождены от ввозных таможенных пошлин.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
Согласно постановлению Кабинета министров "Об изменении товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин", от ввозной таможенной пошлины освобождаются пассажирские электромобили не старше трех лет и зарядные станции второго и третьего уровня мощности для электрических легковых автомобилей.