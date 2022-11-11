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Пассажирские электромобили не старше трех лет освобождены от ввозной таможенной пошлины

Пассажирские электромобили не старше трех лет освобождены от ввозной таможенной пошлины В Азербайджане электрические пассажирские автомобили не старше трех лет освобождены от ввозных таможенных пошлин.
Внутренняя политика
11 ноября 2022 г. 16:35
Пассажирские электромобили не старше трех лет освобождены от ввозной таможенной пошлины

В Азербайджане электрические пассажирские автомобили не старше трех лет освобождены от ввозных таможенных пошлин.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно постановлению Кабинета министров "Об изменении товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин", от ввозной таможенной пошлины освобождаются пассажирские электромобили не старше трех лет и зарядные станции второго и третьего уровня мощности для электрических легковых автомобилей.

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Версия на английском языке Azerbaijan exempts passenger electric vehicles not older than 3 years from import customs duty
Версия на азербайджанском языке Zavod buraxılış tarixindən 3 ilədək ötmüş elektrik minik avtomobilləri idxal gömrük rüsumundan azad edilib

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