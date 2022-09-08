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Пашинян поручил ускорить работы над мирным соглашением с Азербайджаном

Пашинян поручил ускорить работы над мирным соглашением с Азербайджаном После брюссельской трехсторонней встречи премьер Армении Никол Пашинян провел в Ереване совещание в узком кругу, во время которого подробно представил достигнутые договоренности и обсужденные вопросы.
Внутренняя политика
8 сентября 2022 г. 11:38
Пашинян поручил ускорить работы над мирным соглашением с Азербайджаном
Никол Пашинян

После брюссельской трехсторонней встречи премьер Армении Никол Пашинян провел в Ереване совещание в узком кругу, во время которого подробно представил достигнутые договоренности и обсужденные вопросы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян поручил ускорить работу над текстовой частью мирного соглашения с Азербайджаном.

По сведениям газеты "Паст", предварительный вариант данного соглашения должен быть готов до середины ноября.

По словам источника газеты в Министерстве иностранных дел, более месяца во внешнеполитическом ведомстве работает специальная группа, которая полностью сосредоточена на этом документе.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Paşinyan komandasına Azərbaycanla sülh sazişi mətni üzərində işin sürətləndirilməsini tapşırıb"

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