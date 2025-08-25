Пашазаде приглашен на международную конференцию в Иране

О нас

Внутренняя политика
25 августа 2025 г. 16:34
Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде приглашен на международную конференцию, которая пройдет в Иране.

Как сообщает Report, приглашение передал новоназначенный посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу.

Посол также предоставил информацию о мероприятии, которое состоится в Иране в рамках празднования 1500-летия со дня рождения Пророка Мухаммеда по линии Организации исламского сотрудничества.

На встрече была подчеркнута важность укрепления исторических, традиционных связей между государствами и народами Азербайджана и Ирана во всех сферах, в том числе в религиозно-духовной плоскости.

В ходе встречи была подчеркнута важность атмосферы мира и сотрудничества в мире и регионе, отмечена необходимость взаимных усилий в направлении укрепления дружбы, добрососедства и братства.

